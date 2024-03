Das gibt’s ja gar nicht, M&F?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für M&f -Nc liegt bei 32,76, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 71,87, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "schlecht" für die Aktie.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität für M&f -Nc wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.

Die Dividendenrendite ist eine weitere wichtige Kennzahl, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angibt. M&f -Nc weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die Dividendenrendite 138,6 Prozent, wodurch sich eine Differenz von -137,53 Prozent zur M&f -Nc-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion als "schlecht" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass M&f -Nc in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist. Daher ergibt sich eine "neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich für M&f -Nc aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamtbewertung von "schlecht" in Bezug auf den Aktienkurs, die Dividendenpolitik und die Anleger-Stimmung.