Das gibt’s ja gar nicht, Lipigon Pharmaceuticals AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Lipigon liegt bei 58,44, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 60,07 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Lipigon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ein neutrales Bild. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung weisen auf eine durchschnittliche Aktivität hin, und die Rate der Stimmungsänderung für Lipigon ist ebenfalls kaum vorhanden.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Lipigon-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine schlechte Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Lipigon, sowohl in Bezug auf den RSI als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.

