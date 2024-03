Das gibt’s ja gar nicht, Lindblad Expeditions?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Lindblad Expeditions war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Lindblad Expeditions daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei Lindblad Expeditions bei 27,03, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Lindblad Expeditions in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,81 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,1 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 15,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lindblad Expeditions mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,19 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.