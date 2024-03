Das gibt’s ja gar nicht, Lier Chemical?

Die Stimmung und das Interesse im Internet zeigen keine signifikanten Veränderungen für Lier Chemical in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lier Chemical-Aktie der letzten 200 Handelstage um -21,26 Prozent abweicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -6,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein schlechtes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lier Chemical liegt bei 57,14, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein positives Verhältnis von 4 zum Aktienkurs, was eine positive Differenz von +2,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ergibt. Daher erhält Lier Chemical eine gute Bewertung für ihre Dividendenpolitik von den Analysten.