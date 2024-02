Das gibt’s ja gar nicht, Leyard Opto-Electronic?

Die Einschätzung der Aktienkurse von Leyard Optoelectronic basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben die Kommentare in sozialen Medien überprüft und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Leyard Optoelectronic diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 41,17 liegt Leyard Optoelectronic auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Leyard Optoelectronic derzeit bei 6,18 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 5,08 CNH gehandelt wird, hat sich ein Abstand von -17,8 Prozent ergeben. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -5,22 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund.

Abschließend wird die Entwicklung des Aktienkurses von Leyard Optoelectronic im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche betrachtet. Mit einer Rendite von -16,12 Prozent liegt die Aktie mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Im Branchenvergleich kommt Leyard Optoelectronic auf eine mittlere Rendite von -13,4 Prozent, was 2,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.