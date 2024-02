Das gibt’s ja gar nicht, Lee Enterprisesrporated?

In den letzten zwei Wochen wurde Lee von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Die Diskussionen drehten sich überwiegend um neutrale Themen, was zu der Einstufung "neutral" führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Lee ergibt sich ein RSI von 52,78 Punkten auf 7-Tage-Basis und von 52,01 auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 11,08 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,83 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 9,33 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Lee auf Basis trendfolgender Indikatoren als neutral eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Lee in sozialen Medien, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Lee liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine negative Bewertung.