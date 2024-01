Das gibt’s ja gar nicht, Kushim?

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) normiert der RSI das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Kushim-RSI liegt bei 16,33, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Kushim zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Kushim wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Kushim.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kushim-Aktie sowohl für den längerfristigeren 200-Tage-Durchschnitt als auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem Durchschnitt, was auf einen Abwärtstrend hinweist. In Summe wird Kushim somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.