Das gibt’s ja gar nicht, Koenig, Bauer?

Das bekannte Unternehmen Koenig & Bauer verzeichnet bei der Ausschüttung der Dividende eine schlechte Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen. Mit einer Dividendenrate von 0 % liegt das Unternehmen 3,27 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt von 3,27 %. Die Bewertung für die Dividenden-Ausschüttung fällt somit schlecht aus.

Die Anleger-Stimmung bei Koenig & Bauer ist insgesamt positiv. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervor, die analysiert wurden, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls einen negativen Trend. Der aktuelle Kurs von 11,84 EUR liegt 13,45 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Auch in Bezug auf den GD200, der auf den letzten 200 Tagen beruht, fällt die Einschätzung mit einer Distanz von -31,08 % negativ aus.

Im Vergleich zur Industriebranche hat sich der Aktienkurs von Koenig & Bauer gut entwickelt. Mit einer Rendite von 9,89 % in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 5 % über dem Durchschnitt. Auch die Branche der Maschinen verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,41 %, während Koenig & Bauer mit 5,48 % deutlich darüber liegt. In dieser Kategorie erhält das Unternehmen somit ein gutes Rating.

