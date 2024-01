Das gibt’s ja gar nicht, Koa Shoji Holdings?

Die Koa Shoji-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 707,68 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 739 JPY, was einem Unterschied von +4,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (726,34 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,74 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Koa Shoji-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Koa Shoji zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Koa Shoji-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 10, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Gut"-Rating für Koa Shoji.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Koa Shoji festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu einer Auffälligkeit geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Zusammengefasst erhält Koa Shoji daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse.