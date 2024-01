Das gibt’s ja gar nicht, Kirby?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kirby-Aktie beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Kirby auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Kirby-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Insgesamt liegen 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Kirby, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 86 USD, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Die Gesamtbewertung der Analysten ergibt daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse haben. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Stimmungen, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating vergeben, da der GD200 bei 76,69 USD liegt, während der Aktienkurs bei 78,39 USD um +2,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 77,03 USD, was einer Abweichung von +1,77 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein "Neutral"-Rating für die Kirby-Aktie.