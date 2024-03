Das gibt’s ja gar nicht, Keppel?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Keppel beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 26,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird Keppel jedoch weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet und erhält daher die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Keppel. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt die Einstufung "Gut". Auch die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Keppel aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 14,64 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" ist die Aktie um 34 Prozent niedriger bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.