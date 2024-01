Das gibt’s ja gar nicht, Kellogg?

Der Aktienkurs von Kellanova hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,5 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -5,29 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -11,21 Prozent gefallen sind, schnitt Kellanova schlechter ab. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 158,6 Prozent im letzten Jahr, wobei Kellanova 175,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kellanova verläuft derzeit bei 58,51 USD, während der Aktienkurs selbst bei 55,79 USD liegt, was zu einem Abstand von -4,65 Prozent führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 53,55 USD weist die Aktie eine Differenz von +4,18 Prozent auf. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Langfristig wird die Kellanova-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 6 Bewertungen lautet eine "Neutral" und eine "Gut". Kurzfristig ergeben sich 1 "Neutral" Bewertung und keine "Gut" oder "Schlecht"-Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 66 USD, was eine potenzielle Performance von 18,3 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Internet-Kommunikation zeigt keine signifikanten Veränderungen im Sentiment für Kellanova in den letzten Wochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

