Das gibt’s ja gar nicht, Johnson Service?

Derzeit schüttet Johnson Service niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, wobei der Unterschied 10,4 Prozentpunkte beträgt (1,26 % gegenüber 11,66 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei Johnson Service keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten in Bezug auf die Diskussionsstärke keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch dies mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Johnson Service daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Johnson Service aktuell +0,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,08 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Analysten haben der Aktie der Johnson Service in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt folgende Einstufungen gegeben: 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie der Johnson Service beträgt 155 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,4 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.