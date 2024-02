Das gibt’s ja gar nicht, Jetpak Top Holding AB?

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jetpak Top liegt derzeit bei 94,67 SEK, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 91,2 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 88,19 SEK, was einer Differenz von +3,41 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Jetpak Top liegt bei 61,11, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,88, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jetpak Top von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.