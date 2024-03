Das gibt’s ja gar nicht, Jadason?

Die Jadason-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet und erhält dabei ein "Schlecht"-Rating. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,01 SGD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,006 SGD lag, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 SGD weist einen ähnlichen Rückgang von -40 Prozent auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jadason festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Jadason für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Jadason liegt auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Jadason in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,47 Prozent, was eine Underperformance von -63,75 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Jadason um 63,39 Prozent unter dem Durchschnitt.

Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Jadason in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.