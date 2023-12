Das gibt’s ja gar nicht, Iveda?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Iveda-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 59,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Iveda war in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren in sozialen Medien. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Von Analysten wird die Iveda-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 328,57 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Iveda-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1 USD lag und der letzte Schlusskurs bei 0,7 USD eine Abweichung von -30 Prozent darstellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Iveda-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung eher negativ beziehungsweise positiv ausfallen.