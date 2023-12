Das gibt’s ja gar nicht, Integra Resources?

In den letzten Wochen hat sich bei Integra eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven gezeigt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, bei der positive Auffälligkeiten registriert wurden. Daher wird das Kriterium des Sentiments mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb Integra hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Integra-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 31,52) ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Integra insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Analysten schätzen die Integra-Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 1 eine positive Bewertung abgegeben hat und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,25 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 300,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Integra-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,36 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,31 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1,08 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Integra-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.