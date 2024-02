Das gibt’s ja gar nicht, Innovative Food?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Innovative Food eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Innovative Food daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Innovative Food eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Innovative Food mit 0,72 USD inzwischen -4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum entsprechenden Durchschnitt bei +22,03 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Innovative Food im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,79 %) eine niedrigere Dividende von 0 % ausweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung im Vergleich zur Branche.