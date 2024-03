Das gibt’s ja gar nicht, Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die Aktie von Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power mit 4,36 CNH bewertet, was einem Abstand von +13,54 Prozent zum GD200 (3,84 CNH) entspricht. Dies wird als "gut" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 4,15 CNH, was einem Abstand von +5,06 Prozent entspricht. Auch dies wird als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power liegt bei 52,83, was als "neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "neutral".