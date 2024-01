Das gibt’s ja gar nicht, Hunan New Wellful?

Die technische Analyse der Hunan New Wellful-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 10,09 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,83 CNH, was einem Unterschied von -2,58 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 10,88 CNH liegt und somit über dem letzten Schlusskurs (-9,65 Prozent) liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Hunan New Wellful eine "Neutral"-Bewertung für die charttechnische Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Hunan New Wellful in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,15 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -10,76 Prozent gefallen sind, bedeutet das eine Outperformance von +77,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,94 Prozent hatte, lag Hunan New Wellful um 78,08 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Hunan New Wellful war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Redaktion identifizierte 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Hunan New Wellful in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.