Das gibt’s ja gar nicht, Hubei Xingfa Chemials?

Der Aktienkurs von Hubei Xingfa Chemicals verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,17 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite 32,3 Prozent unter dem Durchschnitt von -7,87 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Chemikalien" beträgt ebenfalls -7,87 Prozent. Hubei Xingfa Chemicals liegt aktuell 32,3 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild für Hubei Xingfa Chemicals hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich anhand der verstärkten positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein negativer Trend, da der aktuelle Kurs um -18,92 Prozent vom GD200 (22,51 CNH) entfernt ist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hubei Xingfa Chemicals auf kurzfristiger Basis als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie hingegen neutral bewertet.

Insgesamt erhält Hubei Xingfa Chemicals gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, mit einer Tendenz zu negativen Signalen.