Das gibt’s ja gar nicht, Hong Kong Education Investments?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen im letzten Monat nicht signifikant mehr oder weniger Beachtung erhalten hat. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Dividendenrendite von Bradaverse Education Int'l Investments beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 1,62 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1,56 HKD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -8,77 Prozent.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bradaverse Education Int'l Investments mit einem Wert von 163,22 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 415 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" von 31. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kritierien basierend als "teuer" eingestuft und erhält somit ein "Schlecht"-Rating.