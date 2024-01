Das gibt’s ja gar nicht, Hexatronic AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Hexatronic liegt bei 85,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 38,86 ein "Neutral"-Rating auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Hexatronic festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Hexatronic keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Hexatronic in diesem Bereich daher ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Hexatronic derzeit eine Dividendenrendite von 0,24 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hexatronic aktuell einen Wert von 4,92 auf, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Hexatronic in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.