Das gibt’s ja gar nicht, Hershey?

Hershey: Aktienanalyse und Bewertung

Die Hershey-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,21 Prozent liegt. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 208,81 USD, während der letzte Schlusskurs bei 195,06 USD liegt, was einer Abweichung von -6,58 Prozent entspricht. Somit erhält die Hershey-Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 192,3 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hershey-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten haben die Hershey-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 "Gut", 10 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 255,07 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 30,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis der Analystenbewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Hershey-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Hershey-Aktie, wobei die Dividendenrendite und das langfristige Stimmungsbild als negativ bewertet werden, während die Analysten eine positive Kursentwicklung erwarten. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.