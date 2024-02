Das gibt’s ja gar nicht, Henkel?

Die Henkel &-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 71,27 EUR, während der aktuelle Kurs bei 70,28 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 72,1 EUR zeigt eine Abweichung von -2,52 Prozent vom letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger wird durch die Analyse von sozialen Plattformen und Handelssignalen bewertet. Die Kommentare über Henkel & waren überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Bezug auf die Handelssignale ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Henkel & weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Henkel &-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,89 einen niedrigeren Wert auf als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 34. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".