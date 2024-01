Können Mattel-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Mattel-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, und das Unternehmen hat weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch auf eine neutrale Situation hin, was zu einer gemischten Gesamtbewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten bewerten die Mattel-Aktie derzeit positiv und geben eine durchschnittliche Kursprognose von 25,4 USD ab, was einem Aufwärtspotential von 39,41 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine positive Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Mattel besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine positive Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Mattel-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien positiv bewertet.