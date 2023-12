Das gibt’s ja gar nicht, Haynes?

Die Dividendenrendite für Haynes beträgt derzeit 2,03 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert von 2,64 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten dies daher neutral. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Haynes konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb wir auch hier eine neutrale Bewertung abgeben. Die Analysten schätzen die Aktie von Haynes langfristig als "Gut" ein, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Bewertung abgaben und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel wird im Mittel auf 62,5 USD geschätzt, was einer Erwartung von 15,23 Prozent entspricht. Im Branchenvergleich hat Haynes in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -10,8 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt Haynes um 10,8 Prozent darunter. Aus diesem Grund erhält Haynes in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

