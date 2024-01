Das gibt’s ja gar nicht, HIVE Blockchain Technologies?

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Hive Digital beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Hive Digital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für eine weitere Bewertung ausgewertet haben. In den Diskussionen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hive Digital-Aktie beträgt aktuell 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 43,3 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hive Digital derzeit bei 4,95 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,88 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt derzeit bei 4,92 CAD, was zu einem Abstand von +19,51 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".