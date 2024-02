Das gibt’s ja gar nicht, Grupo Aval Acciones y Valores?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grupo Aval Acciones Y Valores-Aktie beträgt aktuell 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Somit ergibt die Analyse der RSIs zu Grupo Aval Acciones Y Valores insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich des Fundamentalen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 7,4 und liegt damit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Grupo Aval Acciones Y Valores-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Grupo Aval Acciones Y Valores im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 8,76 % aus, was 130,1 Prozentpunkte weniger ist als der im Mittel üblichen Wert von 138,87 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.