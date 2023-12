Das gibt’s ja gar nicht, Gree Real Estate?

Die technische Analyse der Gree Real Estate-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,45 CNH verläuft. Der Aktienkurs ging mit 7,74 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,89 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie einen neutralen Signalwert von +3,89 Prozent erreicht.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für die Gree Real Estate-Aktie aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine gute Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die positiven Meinungen zu Gree Real Estate in den letzten Wochen zugenommen haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer eindeutigen positiven Einschätzung des Unternehmens. Allerdings zeigen zehn Handelssignale ein gemischtes Bild von 4 Gut- und 6 Schlecht-Signalen, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Gree Real Estate bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gree Real Estate-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (69,01 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (54,83 Punkte) erhalten daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.