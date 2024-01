Das gibt’s ja gar nicht, Gosun?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung von Unternehmen zu bewerten. Bei Gosun beträgt das aktuelle KGV 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" durchschnittlich ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gosun mit 0 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63%. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Gosun-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,85 Prozent erzielt, was 18,92 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 15,07 Prozent, was bedeutet, dass Gosun aktuell 20,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Gosun zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.