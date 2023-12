Das gibt’s ja gar nicht, Good Times Restaurants?

Die Good Times Restaurants Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer und weicher Faktoren analysiert. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 53,52 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Des Weiteren verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Good Times Restaurants Aktie bei 2,81 USD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,55 USD, was einem Abstand von -9,25 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,57 USD, ergibt sich eine Differenz von -0,78 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich für die Good Times Restaurants Aktie auf Basis der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich liegt die Rendite der Good Times Restaurants Aktie mit -1,55 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also für die Good Times Restaurants Aktie eine neutrale Bewertung sowohl auf technischer als auch auf sentimentaler Ebene.