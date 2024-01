Dynamic Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Dynamic in den sozialen Medien größtenteils neutral bewertet. Die Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Beiträgen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem RSI von 51 und einem RSI25 von 46,99 wird Dynamic als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Dynamic keine wesentliche Veränderung. Weder eine auffällige Tendenz zu positiven noch zu negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dynamic-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 10,16 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,98 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Dynamic-Aktie daher auf Basis der verschiedenen Analysen als "neutral" eingestuft.