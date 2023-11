Das gibt’s ja gar nicht, Goldman Sachs?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Online-Kommunikation. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Allerdings gibt es eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen als positiv eingestuft.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Goldman Sachs im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Finanzsektor eine Rendite von -7,28 Prozent erzielt und liegt damit mehr als 10 Prozent darunter. Die Kapitalmärkte-Branche hat im selben Zeitraum eine Rendite von 6,28 Prozent erreicht, während Goldman Sachs mit 13,56 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Goldman Sachs-Aktie am letzten Handelstag bei 299,18 USD lag, was einen Unterschied von -10,52 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 334,34 USD darstellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 321,44 USD unter dem Durchschnitt (-6,93 Prozent) und wird daher negativ bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen eine negative Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Goldman Sachs war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, während es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse und der Häufung von Kaufsignalen erhält Goldman Sachs eine positive Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion als positiv eingestuft.