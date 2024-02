Das gibt’s ja gar nicht, Generation Mining?

Die technische Analyse der Generation Mining Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,34 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,22 CAD gehandelt wird und somit einen Abstand von -35,29 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,23 CAD, was einer Differenz von -4,35 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet somit "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Generation Mining zeigen eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Generation Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, an vier Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Generation Mining.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Generation Mining Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".