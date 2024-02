Das gibt’s ja gar nicht, General Dynamics?

Die technische Analyse der General Dynamics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 231,69 USD verläuft. Der aktuelle Aktienkurs von 269,44 USD liegt damit um 16,29 Prozent über diesem Wert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 256,7 USD, was einer Differenz von +4,96 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zur "Industrie" liegt die Rendite der General Dynamics-Aktie mit 8,55 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 389,15 Prozent der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics aktuell bei 14 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die General Dynamics-Aktie.