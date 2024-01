Das gibt’s ja gar nicht, General Cannabis?

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Trees, die tendenziell negativ ausfällt. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die darauf hindeuten, dass die Anleger eher neutral über die Aktie sprechen. In den letzten zwei Wochen überwog an fünf Tagen eine positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Trees-Aktie beträgt aktuell 39, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 67,49). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trees-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Zusammenfassend erhält die Trees-Aktie aufgrund der negativen Stimmung, der neutralen Diskussion der Anleger und der trendfolgenden Indikatoren insgesamt eine schlechte Bewertung.