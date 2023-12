Das gibt’s ja gar nicht, Gates Industrial?

Die Aktie von Gates Industrial wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,58 bewertet, was 60 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche mit einem KGV von 31,17. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gates Industrial-Aktie zeigt einen Wert von 9 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,65, was weder überkauft noch überverkauft signalisiert und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gates Industrial.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität über die Aktie von Gates Industrial, was als positiv bewertet wird. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie von Gates Industrial im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,89 Prozent erzielt, was 142,04 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" und 233,57 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche "Maschinen" liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.