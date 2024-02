Das gibt’s ja gar nicht, Galp Energia?

Auf Grundlage des Relative Strength Index wird die Aktie von Galp Energia als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Galp Energia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,47, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Zusammen ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,59 Prozent erzielt, was 23 Prozent über dem Durchschnitt (4,6 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 4,6 Prozent, und Galp Energia liegt aktuell 23 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Galp Energia festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird Galp Energia daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Galp Energia bei 14,525 EUR und ist damit inzwischen +3,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,12 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.