Das gibt’s ja gar nicht, Galenica?

Die Galenica-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +2,93 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -2,67 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Galenica-Aktie eine Rendite von 5,78 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,07 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Galenica mit 5,85 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Galenica liegt derzeit bei 2,87 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,01 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,86 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Galenica-Aktie zeigt einen Wert von 68 für die letzten 7 Tage und 59,71 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Galenica-Aktie.