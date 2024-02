Das gibt’s ja gar nicht, Gabather?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Gabather bei 63,46, was laut Experten bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft.

Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 63, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher aus RSI-Sicht als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Gabather-Aktie derzeit 14,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei -54,38 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben Einblicke in die Stimmungen und Einschätzungen bezüglich der Gabather-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen dabei deutlich die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz bleibt ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Gabather führt.