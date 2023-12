Das gibt’s ja gar nicht, Fullnet Communications?

Die technische Analyse der Fullnet Communications-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,26 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1 USD, was einem Unterschied von -61,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,1 USD unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bezüglich Fullnet Communications. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt eine gleichbleibende Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Monaten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung und führt somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Fullnet Communications-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fullnet Communications liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 77,57, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".