Das gibt’s ja gar nicht, Fujimi?

Die technische Analyse der Fujimi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 5002,17 JPY liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 3015 JPY, was einem Unterschied von -39,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 2955,52 JPY, was nur eine geringe Abweichung von +2,01 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Fujimi-Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine auffälligen Veränderungen und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Fujimi-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Fujimi-Aktie liegt bei 24,4 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, hat einen Wert von 50, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fujimi ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Fujimi-Aktie basierend auf den verschiedenen analysierten Aspekten.