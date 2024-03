Das gibt’s ja gar nicht, FujiLtd?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Fuji zeigt einen Wert von 10, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 35,76 und wird als „Neutral“ bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Fuji geben kein eindeutiges Signal und zeigen überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als „Neutral“ eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 706,59 JPY für den Schlusskurs der Fuji-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 752 JPY (+6,43 Prozent Unterschied), was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 717,98 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs eine „Neutral“-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Fuji. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit „Neutral“ bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung der Fuji-Aktie als „Neutral“ basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.