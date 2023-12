Das gibt’s ja gar nicht, Fugro?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Fugro gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine signifikanten Diskussionen über positive oder negative Themen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Fugro liegt bei 3,6, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 39,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fugro bei 14,7 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,34 EUR erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +17,96 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,06 EUR, was einer Distanz von +7,97 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem Rating von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem Rating von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Fugro-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.