Das gibt’s ja gar nicht, Freelancer?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Freelancer auf diese beiden Faktoren hin untersucht.

Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Freelancer weist eine Veränderung zum Positiven auf, was einem "Gut"-Rating entspricht. Insofern geben wir der Aktie von Freelancer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Freelancer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,22 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs (0,195 AUD) deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Freelancer zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie für beide RSI-Werte als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Freelancer.