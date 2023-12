Das gibt’s ja gar nicht, Fox?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Fox-Aktie 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 17,69 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kurs von 29,74 USD, und erzeugen ein mittleres Kursziel von 35 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Fox-Aktie beträgt 47,49, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,75 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung somit als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Fox-Aktie beträgt 32,03 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs von 29,74 USD deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,11 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fox-Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Fox in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut" bezüglich der Anleger-Stimmung.