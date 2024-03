Das gibt’s ja gar nicht, Founder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Founder im Fokus der Diskussionen, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Founder, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Founder liegt der RSI7 aktuell bei 8,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,95, was bedeutet, dass Founder weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Founder. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Founder im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,96 Prozent erzielt, was 9,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -13,2 Prozent, wobei Founder aktuell 14,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.