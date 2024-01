Das gibt’s ja gar nicht, Ford Motor?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Der Aktienkurs von Ford Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobil"-Branche im Durchschnitt um -0,54 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -17,86 Prozent für Ford Motor bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Ford Motor 29,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Ford Motor auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf sechs Handelssignalen ergibt sich ein Bild von 4 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ford Motor bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ford Motor als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 30,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage hat einen Wert von 28,33, was eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Ford Motor abgegeben, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung zeigt sich für den vergangenen Monat ein Bild von 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,26 USD, was einer potenziellen Steigerung um 17,25 Prozent vom letzten Schlusskurs (12,16 USD) entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Analysten die Ford Motor-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.