Das gibt’s ja gar nicht, First Shanghai Investments?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie First Shanghai Investments liegt mit 51,03 über dem Branchendurchschnitt von 22, was darauf hinweist, dass die Aktie relativ teuer ist. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienperformance im Vergleich zur Branche "Finanzen" hat First Shanghai Investments in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -23,78 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Kapitalmärkte", die eine durchschnittliche Rendite von -7,89 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von First Shanghai Investments mit 15,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der First Shanghai Investments von 0,12 HKD eine neutrale Signalgebung, da er sich um 0 Prozent vom GD200 (0,12 HKD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 0,11 HKD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +9,09 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der First Shanghai Investments-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktienkurse von First Shanghai Investments erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung in sozialen Plattformen. Laut Analyse der Kommentare und Befunde in den sozialen Medien war die Stimmung neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.